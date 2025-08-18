LPI-G: Vermisster 15-jähriger Paul Wenzel wohlbehalten aufgegriffen
Gera/Greiz (ots)
Rückersdorf. Der Vermisste konnte nach Hinweisen und polizeilichen Ermittlungen wohlbehalten in der Ortslage Stadtroda aufgegriffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. (DL)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell