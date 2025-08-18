Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vermisster 15-jähriger Paul Wenzel wohlbehalten aufgegriffen

Gera/Greiz (ots)

Rückersdorf. Der Vermisste konnte nach Hinweisen und polizeilichen Ermittlungen wohlbehalten in der Ortslage Stadtroda aufgegriffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. (DL)

