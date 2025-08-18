PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: "Coffee with a Cop" - Gemeinsam ins Gespräch kommen!

Altenburg (ots)

Altenburg. Die Landespolizeiinspektion Gera lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zur Veranstaltung "Coffee with a Cop" ein. In entspannter Atmosphäre besteht an diesem Tag die Möglichkeit, bei einer Tasse Kaffee mit Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch zu kommen.

Ziel der Veranstaltung ist es, den offenen Dialog zwischen Polizei und Bevölkerung zu fördern, Fragen zu beantworten und Vertrauen zu stärken. Die Kolleginnen und Kollegen der Schutzpolizei, der Kriminalpolizei, der Einsatzunterstützung und der Präventionsstellen stehen Ihnen an diesem Tag Rede und Antwort.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 3. September 2025 von 13 - 17 Uhr auf dem Marktplatz Altenburg.

Ob ein Kaffee, ein Latte Macchiato oder ein anderes Heißgetränk - die Landespolizeiinspektion Gera lädt Sie an diesem Tag herzlich ein.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

