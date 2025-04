Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Urkundenfälscherin mit Haftbefehl, Sohn will für sie zahlen und wird ebenfalls gesucht

Hamburg (ots)

Am Dienstag kam eine 56-jährige deutsche Staatsangehörige aus Istanbul kommend am Hamburg Airport an. Gegen 9 Uhr stellte sie sich zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle an und wurde von Kräften der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass die Reisende seit Dezember 2023 von der Staatsanwaltschaft Hamburg per Haftbefehl gesucht wurde. Tatvorwurf: Urkundenfälschung. Es war eine Geldstrafe von 140 Tagessätzen zu jeweils 30 Euro zu zahlen. Alternativ standen 137 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 86 Euro. Bisher waren jedoch erst 120 Euro gezahlt worden. Die geforderten 4.196 Euro konnte die Reisende selbst nicht aufbringen und rief in Ihrer Not ihren Sohn an, der sich anschließend auf den Weg zum Flughafen machte. Hier angekommen wurde auch er gegen 10:15 Uhr routinemäßig zunächst einer Fahndungsabfrage unterzogen. Und erneut ein Fahndungstreffer: Der 40-jährige deutsche Staatsangehörige war seit August 2023 von der Staatsanwaltschaft Hamburg ebenfalls wegen Urkundenfälschung per Haftbefehl gesucht. Hier waren 60 Tagessätze zu je 10 Euro zu zahlen, sowie 5 Euro restlicher Geldstrafenanteil. Alternativ standen 17 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Bisher war jedoch erst ein Teil der Geldstrafe gezahlt worden, sodass nun noch 175 Euro zu zahlen waren, die der Mann zahlen konnte und anschließend aus der polizeilichen Maßnahme entlassen wurde. Genug Geld, um seiner Mutter zu helfen, hatte er nun jedoch nicht mehr, sodass sie anschließend in die Untersuchungshaftanstalt Holstenglacis eingeliefert wurde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell