Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis - Einlieferung in Haftanstalt

Hamburg (ots)

Am Samstag kam ein 37-jähriger russischer Staatsangehöriger am Hamburg Airport aus Istanbul (SAW) kommend an. Gegen 13:30 Uhr stellte er sich zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle an und wurde von Kräften der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Reisende seit Juli 2024 von der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Kiel per Haftbefehl gesucht wurde. Tatvorwurf: vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis. Es war eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu jeweils 30 Euro zu zahlen. Davon war bisher erst ein Teil beglichen worden, sodass nun noch 113 Tagessätze zu zahlen waren. Alternativ standen 113 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Der Reisende konnte das Geld nicht aufbringen. Folglich wurde er in die Untersuchungshaftanstalt Holstenglacis eingeliefert.

