Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme wegen Urkundenfälschung - Einlieferung in Haftanstalt

Hamburg (ots)

Am Samstag wollte ein 42-jähriger türkischer Staatsangehöriger von Hamburg nach Istanbul fliegen. Gegen 12:30 Uhr stellte er sich zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle an und wurde von Kräften der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Reisende seit Mitte März 2025 von der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Lübeck per Haftbefehl gesucht wurde. Tatvorwurf: Urkundenfälschung. Es war eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu jeweils 30 Euro zu zahlen. Alternativ standen 25 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Die Reisende konnte das Geld nicht aufbringen. Folglich wurde er in die Untersuchungshaftanstalt Holstenglacis eingeliefert.

