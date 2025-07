Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vandalismus am Aussichtsplatz Nähe Marienkapelle

Plein (ots)

In der Nacht vom Samstag, den 11.07.2025 auf den Sonntag, den 12.07.2025 beschädigten Unbekannte die Ruhe Oase am Aussichtspunkt der Marienkapelle nahe der K21 in Plein. Die unbekannten Täter rissen unter großer Kraftanstrengung das dortige Mobiliar aus der Bodenverankerung und warfen Tische und Bänke im Anschluss in einen angrenzenden Abhang. Durch den Vandalismus ist der Gemeinde ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich entstanden. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Durch die Ortsgemeinde Plein wird für sachdienliche Hinweise eine Belohnung in Höhe von 300EUR ausgelobt, welche zur Ergreifung und Überführung des/der Täter führen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell