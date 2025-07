POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Zeltlingen-Rachtig (ots) - Schwere Kopfverletzungen erlitt eine 23-jährige Fahrradfahrerin am 09.07.2025, gegen 11:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Rad-/Fußweg am Moselufer in Höhe der Ortslage Zeltingen-Rachtig. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 11-köpfige Radfahrergruppe aus Schweden im Rahmen einer Benefiztour den gemeinsamen Rad-/Fußweg von Erden in Richtung Graach. In Höhe von ...

mehr