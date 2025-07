Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrradfahrerin schwer verletzt - Fußgänger flüchtig

Zeltlingen-Rachtig (ots)

Schwere Kopfverletzungen erlitt eine 23-jährige Fahrradfahrerin am 09.07.2025, gegen 11:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Rad-/Fußweg am Moselufer in Höhe der Ortslage Zeltingen-Rachtig. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 11-köpfige Radfahrergruppe aus Schweden im Rahmen einer Benefiztour den gemeinsamen Rad-/Fußweg von Erden in Richtung Graach. In Höhe von Zeltingen-Rachtig kam der Gruppe ein männlicher Fußgänger entgegen, der sich nach Angaben der Radfahrenden bewusst behindernd auf den Weg stellte, so dass die Gruppe abbremsen musste. Die 23-jährige Tourteilnehmerin im Tross bemerkte dies zu spät, stürzte beim Ausweichversuch eine ca. 3 m hohe Böschung hinunter und blieb dort bewusstlos liegen. Mit Hilfe von Feuerwehrkräften und Rettungsdienst wurde sie geborgen und per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Nach polizeilichen Informationen besteht aktuell keine Lebensgefahr. Der Fußgänger hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Bei ihm soll es sich um einen schlanken Mann, Alter 60-70 Jahre mit Dreitage-Bart, bekleidet mit einer Jeans, blauem Oberteil und Basecap, gehandelt haben. Er soll einen alkoholisierten Eindruck gemacht haben.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Bernkastel-Kues unter Tel.: 06531/9527-0 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues@polizei.rlp.de.

