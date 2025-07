POL-PDWIL: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Wittlich (ots) - Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Kurfürstenplatz in Wittlich Am Dienstag, 08. Juni 2025 ereignete sich in der Zeit zwischen 15:55 Uhr und 16:05 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Kurfürstenplatz in Wittlich. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim ein- oder ausparken einen ordnungsgemäß geparkten blauen Renault Kleinwagen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. ...

mehr