POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Binsfeld (ots) - In der Nacht von Freitag, den 11.07.2025 auf den Samstag, den 12.07.2025 ist es erneut zu einer Sachbeschädigung an der Kirchentreppe in Binsfeld gekommen. Hier wurde erneut der Stahlhandlauf der Treppe aus der Sandsteinmauer herausgerissen. Erst am Freitag wurde der Handlauf repariert und befestigt. Wer kann Hinweise zu der Tat oder den unbekannten Täter geben? Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

