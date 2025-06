Konstanz (ots) - Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag bei einer Unfallflucht im Parkhaus Marktstätte in der Dammgasse hinterlassen. Der Unbekannte touchierte im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 19.10 Uhr den auf der Ebene 1 abgestellten roten Audi A1 an der Stoßstange ...

mehr