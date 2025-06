Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht im Parkhaus Marktstätte - roten Audi A1 angefahren und geflüchtet (26.06.2025)

Konstanz (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag bei einer Unfallflucht im Parkhaus Marktstätte in der Dammgasse hinterlassen. Der Unbekannte touchierte im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 19.10 Uhr den auf der Ebene 1 abgestellten roten Audi A1 an der Stoßstange vorne links und fuhr anschließend einfach davon, ohne sich um eine Regulierung zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

