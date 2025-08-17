Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit auf Parkplatz eskaliert

Altenburger Land (ots)

Nobitz: Am 15.08.2025 eskalierte gegen 09:25 Uhr eine Streitigkeit auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes. Ein 42-Jähriger hatte die Absicht einer Mitfahrerin beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug zu helfen, während ein daneben parkender 75-jähriger den Parkplatz mit seinem Fahrzeug verlassen wollte. Da beides gleichzeitig nicht funktionierte kam es zwischen beiden Männern zunächst zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung die schließlich in einer handfesten tätlichen Auseinandersetzung gipfelte. Dabei erlitten beide Beteiligte leichte Verletzungen. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 0212054/2025 und nimmt Hinweise unter der Tel. 034474710 entgegen.

