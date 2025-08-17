Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrüche in Pkw

Altenburger Land (ots)

Haselbach: In der Nacht vom 15.08.2025 zum 16.08.2025 zerstörte ein bislang unbekannter Täter in der Teichstraße die Scheibe der Fahrertür eines Pkw Mazda und entwendete aus dem Fahrzeug eine Geldbörse. Ein weiterer Einbruch in einen Pkw ereignete sich in den Morgenstunden des 16.08.2025 am Lindenplatz. Auch hier wurde die Scheibe der Fahrertür des angegriffenen VW zerstört und aus dem Fahrzeug eine Geldbörse entwendet. Die entstandenen Sachschäden an den Fahrzeugen liegen im drei- bis niedrigen vierstelligen Bereich. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit den Bezugsnummern 0212828/2025 sowie 0212973/2025 und nimmt Hinweise unter der Tel. 034474710 entgegen.

Schmölln: Im Zeitraum vom 15.08.2025, 16:00 Uhr bis zum 16.08.2025, 21:00 Uhr drangen derzeit Unbekannte auf unbekannte Art und Weise in der Grenzstraße in einen Pkw VW ein und entwendeten aus dem Fahrzeug zwei Geldbörsen. Am Fahrzeug entstand kein offensichtlicher Schaden. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 0213183/2025 nimmt Hinweise unter der Tel. 034474710 entgegen.

