PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrüche in Pkw

Altenburger Land (ots)

Haselbach: In der Nacht vom 15.08.2025 zum 16.08.2025 zerstörte ein bislang unbekannter Täter in der Teichstraße die Scheibe der Fahrertür eines Pkw Mazda und entwendete aus dem Fahrzeug eine Geldbörse. Ein weiterer Einbruch in einen Pkw ereignete sich in den Morgenstunden des 16.08.2025 am Lindenplatz. Auch hier wurde die Scheibe der Fahrertür des angegriffenen VW zerstört und aus dem Fahrzeug eine Geldbörse entwendet. Die entstandenen Sachschäden an den Fahrzeugen liegen im drei- bis niedrigen vierstelligen Bereich. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit den Bezugsnummern 0212828/2025 sowie 0212973/2025 und nimmt Hinweise unter der Tel. 034474710 entgegen.

Schmölln: Im Zeitraum vom 15.08.2025, 16:00 Uhr bis zum 16.08.2025, 21:00 Uhr drangen derzeit Unbekannte auf unbekannte Art und Weise in der Grenzstraße in einen Pkw VW ein und entwendeten aus dem Fahrzeug zwei Geldbörsen. Am Fahrzeug entstand kein offensichtlicher Schaden. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 0213183/2025 nimmt Hinweise unter der Tel. 034474710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 17.08.2025 – 10:07

    LPI-G: Pkw flüchtet vor der Polizei

    Gera (ots) - Am Samstag, den 16.08.2025 wollten Beamte der Polizei Gera gegen 00:50 Uhr im Bereich Straße der Freundschaft / B2 einen Pkw Renault Twingo einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als die Beamten das Anhaltesignal am Streifenwagen einschalteten, gab der Pkw-Führer plötzlich Gas und versuchte sich somit der Kontrolle zu entziehen. Hierbei überfuhr er mit erhöhter Geschwindigkeit eine für ihn rote ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 09:56

    LPI-G: Mit zu viel Alkohol am Steuer

    Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am Freitagabend (15.08.2025) gegen 21:50 Uhr führten Beamte der Greizer Polizei eine Verkehrskontrolle auf einer Verbindungsstraße zwischen Mohlsdorf und Teichwolframsdorf durch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 66-jährigen Fahrzeugführer erzielte einen Wert von 1,34 Promille. Es folgte die Beschlagnahme des Führerscheines an Ort und Stelle sowie eine Blutentnahme ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 09:54

    LPI-G: Unfallflucht durch Bürgerhinweis aufgeklärt

    Greiz (ots) - Harth-Pöllnitz. In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags (16.08.2025), gegen 02:00 Uhr, befuhr ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW die B175 aus Richtung Weida in Richtung Frießnitz. In der Ortsdurchfahrt Burkersdorf verlor der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte seitlich mit einer Steinmauer. Es entstand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren