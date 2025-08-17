PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Unfallflucht durch Bürgerhinweis aufgeklärt

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz. In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags (16.08.2025), gegen 02:00 Uhr, befuhr ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW die B175 aus Richtung Weida in Richtung Frießnitz. In der Ortsdurchfahrt Burkersdorf verlor der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte seitlich mit einer Steinmauer. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro. Im Laufe des Tages meldete sich ein Anwohner, welche einen entsprechend demolierten PKW mit Unfallschäden auf einem Schotterplatz (B175, Abzweig Köfeln) bemerkte. Eingeleitete Ermittlungen bestätigten den Verdacht, welcher zu einem 31-jährigen polnischen Mann führte. Der Mann muss sich nun wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle strafrechtlich verantworten. (PZ)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Landespolizeiinspektion Gera
