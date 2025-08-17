Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Jugendliche Einbrecher auf frischer Tat

Greiz (ots)

Greiz. Den Einbruch in die Kellerräume eines Wohnblockes in der Kurt-Tucholsky-Straße in Greiz meldete am gestrigen Samstag (16.08.2025) gegen 22:00 Uhr ein aufmerksamer Anwohner via Notruf der Polizei. Die verständigten Beamten stellten anschließend fest, dass über ein duzend Keller gewaltsam aufgebrochen wurden und die Täter daraus u.a. ein Fahrrad, Werkzeuge sowie Getränke im Gesamtwert mehrerer hundert Euro entwendeten. Dem nicht genug hinterließen die Täter Schmierereien an den Kellertüren. Die Tätergruppierung, bestehend aus drei polizeibekannten Männern (deutsch, 17 -18 Jahre) und einer Frau (deutsch, 17 Jahre), überwiegend stark alkoholisiert, konnte mitsamt dem Diebesgut im Nahbereich aufgegriffen und in Gewahrsam genommen werden. Das Diebesgut wurde noch vor Ort an die Eigentümer wieder herausgegeben. Nach Beendigung aller Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Es folgte die Aufnahme mehrerer Anzeigen wegen des Diebstahls im besonders schweren Fall und Sachbeschädigung. Die Anwohner beklagen trotz der aufgeklärten Taten die entstandenen Sachschäden an ihren Kellerabteilen. (PZ)

