POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Freitag (25.04.2025) kam es zu einem Diebstahl eines grünen E-Scooters am Hochzoller Bahnhof in der Hochzoller Straße. In der Zeit von 07.00 Uhr bis 18.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter den E-Scooter der Marke Ninebot auf dem Fahrradabstellplatz. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise ...

