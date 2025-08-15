Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung in Mohlsdorf

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. In dem Zeitraum vom 09.08. bis hin zu dem 13.08.2025 beschädigten bislang unbekannte Täter eine Notausgangstür des Einkaufsmarktes in der Greizer Straße in 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, indem diese eine ätzende Flüssigkeit an dieser anbrachten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand nutzten die unbekannten Täter hierzu unter anderem Backpulver und Essig. Diese Mischung wurde gegen die Notausgangstür geschleudert, wodurch ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich entstand. Da bislang keine Hinweise auf den Täter vorliegen, bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter Angabe der Bezugsnummer 0210562/2025 unter der Tel. 03661 6210 entgegengenommen werden. <MS>

