Landespolizeiinspektion Gera
LPI-G: Verkehrsunfall mit vier beteiligten PKW

Gera (ots)

Gera. Am Mittwochmorgen (13.08.2025) gegen 07:40 Uhr bemerkte eine 81-jährige Hyundai-Fahrerin den vor ihr stadteinwärts an der Lichtzeichenanlage Elsterdamm Ecke Am Fuhrpark verkehrsbedingt anhaltenden Peugeot einer 45-Jähirgen zu spät, fuhr auf diesen auf. Der Peugeot wurde dadurch gegen einen davorstehenden Opel eines 90-Jährigen geschoben. Eine 12-jährige Beifahrerin im Peugeot sowie der Opelfahrer wurden dabei leicht verletzt. Eine 75-jährige Skoda-Fahrerin bemerkte die Situation ebenfalls zu spät und fuhr auf den Hyundai der 81-Jährigen auf. Der Hyundai und der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hierzu musste die Polizei die Fahrtrichtung kurzzeitig komplett sperren. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell



  • 14.08.2025 – 09:04

    LPI-G: Streit endet mit blutiger Nase

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 14.08.2025 gegen Mitternacht wurden der Polizei zwei sich prügelnde Männer in einem Restaurant in der Fabrikstraße gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten den Sachverhalt insoweit erheben, dass ein 24-jähriger Ukrainer mit einem 27-jährigen Landsmann zunächst in einen verbalen Streit geraten war, der sich soweit hochschaukelte, dass der jüngere dem älteren mit der Faust ins Gesicht ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 09:03

    LPI-G: Waldbrand durch Feuerwehr gelöscht

    Gera (ots) - Gera. Am Mittwoch, den 13.08.2025 kam es gegen 14:45 Uhr zu einem Waldbrand zwischen Laasen und Trebnitz. Auf noch ungeklärte Art und Weise geriet hier eine Trockenhecke am Waldrand in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf mehrere Bäume über. Insgesamt wurde eine Fläche von etwa 150 mal 100 Metern in Mitleidenschaft gezogen, bevor die hinzueilende Feuerwehr die Flammen löschen konnte. Der verursachte ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 09:06

    LPI-G: Radfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Die Rettung und die Polizei wurden am zeitigen Nachmittag des 12.08.2025 in die Rabensleite gerufen. Auf der Straße im Bereich des dortigen Tiergeheges war ein 56-jähriger Radfahrer aus bisher unbekannten Gründen gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Er wurde zur weiteren Versorgung in das Krankenhaus nach Gera verbracht. Die Polizei Greiz hat Ermittlungen zum ...

    mehr
