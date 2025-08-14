Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit vier beteiligten PKW

Gera (ots)

Gera. Am Mittwochmorgen (13.08.2025) gegen 07:40 Uhr bemerkte eine 81-jährige Hyundai-Fahrerin den vor ihr stadteinwärts an der Lichtzeichenanlage Elsterdamm Ecke Am Fuhrpark verkehrsbedingt anhaltenden Peugeot einer 45-Jähirgen zu spät, fuhr auf diesen auf. Der Peugeot wurde dadurch gegen einen davorstehenden Opel eines 90-Jährigen geschoben. Eine 12-jährige Beifahrerin im Peugeot sowie der Opelfahrer wurden dabei leicht verletzt. Eine 75-jährige Skoda-Fahrerin bemerkte die Situation ebenfalls zu spät und fuhr auf den Hyundai der 81-Jährigen auf. Der Hyundai und der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hierzu musste die Polizei die Fahrtrichtung kurzzeitig komplett sperren. (DL)

