Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Die Rettung und die Polizei wurden am zeitigen Nachmittag des 12.08.2025 in die Rabensleite gerufen. Auf der Straße im Bereich des dortigen Tiergeheges war ein 56-jähriger Radfahrer aus bisher unbekannten Gründen gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Er wurde zur weiteren Versorgung in das Krankenhaus nach Gera verbracht. Die Polizei Greiz hat Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet und bittet mögliche Zeugen sich unter Telefon 03661 6210 zu melden. (DL)

