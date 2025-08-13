PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: 21-Jähriger schlägt und beleidigt Busfahrerin

Altenburg (ots)

Schmölln. Ein 21-Jähriger und ein 19-Jähriger waren am Dienstagnachmittag (12.08.2025) in einem Linienbus der örtlichen Verkehrsbetriebe lautstark der Meinung, dass die Busfahrerin nicht schnell genug unterwegs sei und fingen an im Bus zu randalieren. Die 34-Jährige Fahrerin verwies die beiden Störenfriede daraufhin an der Haltestelle Nitzschka des Fahrzeuges. Der 21-jährige Mann aus Kahla zeigte sich damit nicht einverstanden, beleidigte die Busfahrerin mehrfach und schlug ihr unvermittelt ins Gesicht, wodurch sie leicht verletzt wurde. Anschließend verließ er mit seinem 19-jährigen Kompagnon das Fahrzeug, trat dabei mutwillig gegen dessen Vordertür und richtete einen dreistelligen Sachschaden an. Die beiden konnten kurze Zeit später fußläufig in Richtung Schmölln durch die Polizei aufgegriffen werden. Der 21-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

