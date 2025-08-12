Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 89-Jährige bei Gefahrenbremsung einer Straßenbahn verletzt

Gera (ots)

Gera. Am Montagnachmittag (11.08.2025) gegen 14:07 Uhr überholte ein grauer PKW, trotz einer entgegenkommenden Straßenbahn, ein anderes Fahrzeug in der Wiesestraße. Die Straßenbahn der Linie 3 musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch stürzte eine 89-jährige Mitfahrerin der Bahn und verletzte sich derart, dass sie im Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste. Der unbekannte Fahrer des grauen PKW, vermutlich ein VW Tiguan, entfernte sich indes pflichtwidrig vom Unfallort. Die Polizei Gera hat ein Ermittlungsverfahren aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten diese zum Bezugszeichen 0207795/2025 unter Telefon 0365 829-0 mitzuteilen. (DL)

