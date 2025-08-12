Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vereinslaube aufgebrochen

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte verschafften sich über das vergangene Wochenende gewaltsam Zutritt zur Vereinslaube der Gartenanlage "Bauhof II" in der Spinozastraße, wie ein Vereinsmitglied am Montag, den 11.08.2025 gegen 8:30 Uhr feststellen musste. Die Diebe erbeuteten verschiedene Gartengeräte, Werkzeuge und Bierkrüge mit einem Gesamtwert im mittleren dreistelligen Bereich. Der Sachschaden, der durch das Aufhebeln der Gartenlaube entstand, beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Betrag. Die Polizei Altenburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise gern unter Telefon 03447 471-0 entgegen. (DL)

