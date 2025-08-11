Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizei findet Kellerdieb schlafend vor

Greiz (ots)

Seelingstädt. Ein 31-Jähriger verschaffte sich am Montag (11.08.2025) gegen 00:30 Uhr durch wahlloses Klingeln Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Ronneburger Straße und begab sich in die dortigen Kellerräume. Hier brach er gewaltsam drei Kellerabteile mit einer vorgefundenen Gartenschere auf und wollte sich daraus Diebesgut im mittleren dreistelligen Wert, darunter zwei Flaschen Wein, widerrechtlich aneignen. Vielleicht zur Qualitätsprüfung, vielleicht zum Feiern seines Erfolgs, jedenfalls öffnete er gleich vor Ort eine der Weinflaschen, leerte diese und schlief daraufhin im Kellergang auf seiner angesammelten Beute ein. Ein 38-Jähriger Hausbewohner hatte den Dieb zuvor im Souterrain poltern hören und die Polizei informiert, die das Nickerchen schließlich beendete und dem 31-Jährigen die Einleitung eines Strafverfahrens eröffnete. (DL)

