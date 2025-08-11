PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizei findet Kellerdieb schlafend vor

Greiz (ots)

Seelingstädt. Ein 31-Jähriger verschaffte sich am Montag (11.08.2025) gegen 00:30 Uhr durch wahlloses Klingeln Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Ronneburger Straße und begab sich in die dortigen Kellerräume. Hier brach er gewaltsam drei Kellerabteile mit einer vorgefundenen Gartenschere auf und wollte sich daraus Diebesgut im mittleren dreistelligen Wert, darunter zwei Flaschen Wein, widerrechtlich aneignen. Vielleicht zur Qualitätsprüfung, vielleicht zum Feiern seines Erfolgs, jedenfalls öffnete er gleich vor Ort eine der Weinflaschen, leerte diese und schlief daraufhin im Kellergang auf seiner angesammelten Beute ein. Ein 38-Jähriger Hausbewohner hatte den Dieb zuvor im Souterrain poltern hören und die Polizei informiert, die das Nickerchen schließlich beendete und dem 31-Jährigen die Einleitung eines Strafverfahrens eröffnete. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 14:56

    LPI-G: Parsünde führt zu Strafverfahren

    Altenburg (ots) - Altenburg. Ein 38-jähriger Georgier parkte sein Fahrzeug am 08.08.2025 gegen 14 Uhr ohne entsprechende Erlaubnis auf einer Stellfläche für Behinderte auf dem Parkplatz in der Käthe-Kollwitz-Straße und zog so die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Die Beamten stellten, neben dem Parkverstoß, zudem fest, dass die Kennzeichen des PKW entstempelt waren und der Fahrzeugführer ohne gültige ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:52

    LPI-G: Diebstahl eines Verkehrszeichens

    Altenburg (ots) - Altenburg. Ein 15- und ein 16-jähriger Jugendlicher brachen am Freitagabend (08.08.2025) gegen 20:45 Uhr das Verkehrszeichen "Beginn einer Fußgängerzone" in der Hillgasse aus seiner Betoneinfassung. Dieses schleppten sie anschließend mehrere hundert Meter Richtung Skaterplatz, wobei sie von einem aufmerksamen Bürger gesehen wurden, der die Polizei informierte. Die Beamten konnten die beiden Diebe ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:51

    LPI-G: Streit unter Gartenpächtern eskaliert

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am Sonntag, den 10.08.2025 kam es in den frühen Morgenstunden gegen 3 Uhr zu einer Streitigkeit in der Gartenanlage Süd-Ost. Drei Männer im Alter von 34, 35 und 39 Jahren hatten zunächst eine verbale Auseinandersetzung mit einem 17- und einem 18-Jährigen in deren Folge der 35-Jährige und der 17-Jährige mit Fäusten aufeinander losgingen und sich gegenseitig leicht verletzten. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren