Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl eines Verkehrszeichens

Altenburg (ots)

Altenburg. Ein 15- und ein 16-jähriger Jugendlicher brachen am Freitagabend (08.08.2025) gegen 20:45 Uhr das Verkehrszeichen "Beginn einer Fußgängerzone" in der Hillgasse aus seiner Betoneinfassung. Dieses schleppten sie anschließend mehrere hundert Meter Richtung Skaterplatz, wobei sie von einem aufmerksamen Bürger gesehen wurden, der die Polizei informierte. Die Beamten konnten die beiden Diebe kurz darauf mit ihrer ungewöhnlichen Beute aufgreifen und sie, nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich im unteren vierstelligen Bereich bewegen. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell