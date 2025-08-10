PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefährdung des Straßenverkehrs

Gera (ots)

Am 08.08.2025,gegen 16:00 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem PKW die L1076 aus der Ortslage Saara kommend, in Richtung Gera. Während der Fahrt berührte er mehrmals die Leitplanke und geriet immer wieder in den Gegenverkehr. Dabei kam es fast zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Traktorfahrer. Dieser konnte durch eine Gefahrenbremsung die Kollision verhindern. Der PKW wurde schließlich durch die Polizei gestoppt. Der Fahrer war mit über 2,5 Promille stark alkoholisiert und muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Der Führerschein des Fahrers wurde vor Ort beschlagnahmt. Die Polizei bittet um Kontaktaufnahme durch den betreffenden Traktorfahrer und evtl. weitere, durch den Fahrzeugführer gefährdete Personen.

Tel.: 03658290.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

