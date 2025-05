Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Zeugen gesucht

Alpen (ots)

Am Sonntag (18. Mai) gegen 17.10 Uhr kam es auf der BAB 57 zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, vermutlich durch einen Steinewurf.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr zur Tatzeit ein 30-jähriger Mann aus Duisburg mit seinem Pkw die BAB 57, aus Richtung Nimwegen kommend in Fahrtrichtung Köln.

In Höhe des Rastplatz Leucht sah er zwei Personen auf der dortigen Brücke stehen. Als er unter der Brücke herfuhr, nahm er einen Einschlag wahr und bemerkte unmittelbar einen Riss in der Frontscheibe.

Er informierte daraufhin die Leitstelle der Polizei und begab sich im Anschluss zu einer Polizeiwache.

Eine Person auf der Brücke wird von dem Geschädigten wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 20-35 Jahre, ca. 170-180 cm, schlanke Statur, schwarzer Kapuzenpullover (Kapuze aufgezogen), dunkle lange Hose

Das Verkehrskommissariat 1 hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu Personen, die sich zur Tatzeit im Bereich der Brücke am Rastplatz Leucht aufgehalten haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort in Verbindung zu setzen (Tel.: 02842-934-0).

/PR (Ref.: 250518-1907)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell