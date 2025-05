Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Wesel (ots)

Am Dienstag gegen 12:40 Uhr kam es nach bisherigen Erkenntnissen infolge von Elektroarbeiten zu einem Brandgeschehen in einem Keller eines Einfamilienhauses an der Gantesweiler Straße.

Durch die hinzugezogenen Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden.

Für eine anschließende Absuche nach weiteren Brandherden im Gebäude, wurde die Gantesweilerstraße für etwa drei Stunden zwischen Kurfürstenring und Baustraße gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab.

Alle Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Es kam zu keinem Personenschaden.

/cd

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell