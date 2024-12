Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Löschzug Oeventrop begeistert beim lebendigen Adventskalender

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Arnsberg (ots)

Der Löschzug Oeventrop kann auf eine erfolgreiche Premiere beim lebendigen Adventskalender zurückblicken. Am vergangenen Freitag fand die erste Teilnahme an dieser Veranstaltung statt, und die Resonanz war überwältigend. Zahlreiche Familien und Kinder versammelten sich, um die besinnliche Atmosphäre zu genießen und dem Nikolaus zu begegnen.

In einer liebevoll dekorierten Umgebung überreichte der Nikolaus fast 200 Tüten voller Überraschungen an die begeisterten Kinder. Die Freude in den Gesichtern der Kleinen war unübersehbar, und viele waren mit leuchtenden Augen und strahlenden Gesichtern dabei. "Es war ein wunderschöner Abend, der das Miteinander in unserem Dorf gefördert hat", sagte der Leiter des Löschzuges, Herr Oliver Pietz.

Im Anschluss an die Kinderaktion fand der weihnachtliche Abend statt, der von festlicher Musik und stimmungsvollem Licht begleitet wurde. Die Besucher konnten sich mit warmen und kalten Getränken sowie Leckereien stärken und die vorweihnachtliche Atmosphäre genießen.

Die Veranstaltung wurde von der Oeventroper Bevölkerung hervorragend angenommen, was die Organisatoren besonders freute. "Wir möchten uns herzlich bei allen bedanken, die zu diesem gelungenen Abend beigetragen haben." Ziel sei es, eine neue Tradition zu schaffen, die die Gemeinschaft stärkt, so Herr Steffen Klauke der die Veranstaltung geplant hat.

Angesichts des großen Erfolgs planen die Brandschützer bereits, die Veranstaltung im nächsten Jahr zu wiederholen und auch wieder einen Tag der offenen Tür durchzuführen. "Wir freuen uns darauf, noch mehr Gäste willkommen zu heißen.", so Herr Pietz

In der Hoffnung auf eine ebenso gelungene Veranstaltung im nächsten Jahr, wünscht die Feuerwehr allen eine fröhliche Weihnachtszeit.

Original-Content von: Feuerwehr der Stadt Arnsberg, übermittelt durch news aktuell