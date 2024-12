FW-AR: Stadt Arnsberg investiert in den Brandschutz - Feuerwehrgerätehaus Oeventrop erweitert

Feuerwehr der Stadt Arnsberg

Stadt Arnsberg investiert in den Brandschutz - Feuerwehrgerätehaus Oeventrop erweitert

Die Stadt Arnsberg investiert weiter in den Brandschutz. Aktuell sind die Arbeiten zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses im Stadtteil Oeventrop abgeschlossen. Mit Fördermitteln aus dem Landesprogramm "Sonderaufruf Feuerwehrhäuser in Dörfern 2022" wurde vor allem in den Arbeits- und Gesundheitsschutz für die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrfrauen und -männer investiert, eine weitere Unterstellmöglichkeit für ein Fahrzeug sowie geschlechtergetrennte Umkleidemöglichkeiten geschaffen. Insgesamt flossen in die Erweiterungs- und Umbauarbeiten rund 660.000 Euro, von denen 219.258 Euro gefördert wurden. Die Übergabe des Gebäudes erfolgte jetzt an den Löschzug Oeventrop im Beisein von Bürgermeister Ralf Paul Bittner sowie des Ersten Beigeordneten Christopher Hilverling.

Im Zuge der Arbeiten vom 1. Juni 2022 bis zum 30. November 2024 hat das aus dem Jahr 1979 stammende Feuerwehrgerätehaus im Stadtteil Oeventrop im westlichen Bereich einen neuen Anbau erhalten. Mit der Erweiterung wurde eine Fahrzeughalle für einen weiteren - nun fünften Stellplatz - geschaffen, damit künftig alle fünf Einsatzfahrzeuge der Wehr den Anforderungen entsprechend untergestellt werden können. Neu errichtet wurde ferner der Umkleide- und Sanitärbereich für Männer und durch zusätzliche Umbauarbeiten ein vollkommen neuer Umkleide- und Sanitärbereich für Frauen im Löschzug Oeventrop geschaffen. "Mit der Erweiterung des Gerätehauses für die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden in Oeventrop leisten wir einen wichtigen Beitrag, den Brandschutz in der Stadt Arnsberg sicherzustellen. Wir würdigen das große Engagement der heimischen Wehr bei der Rettung von Menschen und Sachgütern, für das beste Voraussetzungen geschaffen werden müssen", sagte Bürgermeister Ralf Paul Bittner zur offiziellen Übergabe des Gebäudes an die Feuerwehr.

Sicherheitstechnische Begehungen

Die Stadt Arnsberg hatte das Gerätehaus vor dem Beginn der Arbeiten durch unterschiedliche sicherheitstechnische Begehungen sowie im Rahmen der Fortschreibung des derzeit gültigen Brandschutzbedarfsplans der Stadt Arnsberg aus dem Jahre 2018 bewertet und überprüft. Die dabei aufgefallenen Sicherheitsmängel wurden in die Planungen zur Erweiterung einbezogen. Eine Brandmeldeanlage sowie eine Flucht- und Rettungswegbeleuchtung wurden nachgerüstet. Im Frühjahr 2025 wird zusätzlich auch noch die Außenbeleuchtung des Oeventroper Feuerwehrstandortes angepasst und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. "Wir sehen uns in der Stadt Arnsberg ständig steigenden und sich verändernden Herausforderungen bei der Bewältigung von Krisen gegenüber gestellt. Eine gut ausgestattete Feuerwehr ist für die Stadt Arnsberg wichtig, um dieser Situation angemessen begegnen zu können", so der Erste Beigeordnete der Stadt Arnsberg, Christopher Hilverling, der für die Sicherheit in Arnsberg zuständig ist.

