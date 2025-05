Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen um eine Unfallflucht aufzuklären

Moers (ots)

Am Montag (19. Mai) gegen 13.25 Uhr ereignete sich auf der Hattropstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 26-jährige Motorradfahrerin leichte Verletzungen erlitt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr sie zur Unfallzeit die Hattropstraße, von der Dohlenstraße kommend in Fahrtrichtung Blücherstraße. Zeitgleich befuhr ein schwarzer Pkw die Hattropstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

In Fahrtrichtung des Pkw parkten am rechten Fahrbahnrand mehrere Fahrzeuge. Hierdurch entstand eine Engstelle, an der der Pkw wartepflichtig gewesen wäre.

Als beide Fahrzeuge sich innerhalb der Engstelle begegneten musste die 26-Jährige so weit nach rechts ausweichen, dass sie mit ihrem Motorrad stürzte.

Der Unbekannte Fahrzeugführer / die unbekannte Fahrzeugführerin entfernte sich in Richtung "Planetensiedlung", ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen oder sich um die gestürzte Motorradfahrerin zu kümmern.

Die 26-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. An dem Motorrad entstand Sachschaden.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Pkw, möglicherweise ein kleines SUV. Zum Fahrzeugführer liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

Das Verkehrskommissariat 1 ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die weitere Hinweise zum Pkw und/oder dem Fahrzeugführenden geben können, sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort in Verbindung zu setzen (Tel.: 02842-934-0).

/PR (Ref.: 250519-1325)

