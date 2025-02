Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenmarkt erneut im Visier von Einbrechern

Schönstedt (ots)

Am Sonntagabend verschafften sich Unbekannte gegen 18 Uhr widerrechtlich Zutritt in den Außenbereich eines Gartenmarktes in der Langensalzaer Straße. In weiterer Folge gelangten der oder die Täter gewaltsam in den Markt. Die Eindringlinge lösten den Einbruchsalarm aus und flüchteten schließlich ohne Beute. Am Markt entstand Sachschaden. Bereits in der Vergangenheit war der Markt in der Langensalzaer Straße im Visier von Einbrechern. Die Polizei ermittelt und bittet mögliche

Zeugen um Hinweise. Wer Angaben zu dem oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0029820

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell