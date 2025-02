Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mülltonnen abgebrannt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Nacht zu Montag standen gegen 0.20 Uhr in der Bahnhofstraße mehrere Mülltonnen in Flammen. Anwohner löschten den Brand. Durch das Feuer wurde die Hauswand eines Mehrfamilienhauses in Mitleidenschaft gezogen. Warum die Tonnen in Brand gerieten, ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell