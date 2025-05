POL-WES: Alpen-Menzelen - Körperverletzungsdelikte, Widerstände und mehrere Ingewahrsamnahmen bei Bierfest

Kreis Wesel (ots) - Am Donnerstag gaben sich Unbekannte in drei Betrugsfällen in Wesel und Voerde als Bankmitarbeiter aus und gelangten an Bankdaten. Gegen 16 Uhr gaben sich zwei bislang unbekannte männliche Personen an einem Haus im Ortsteil Schepersfeld in Wesel als Mitarbeiter eines Geldinstitutsaus aus, zeigten einen Ausweis vor und gelangten so in das Haus eines ...

mehr