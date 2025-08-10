Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tätlicher Angriff in Tiefgarage

Gera (ots)

Am 08.08.2025, gegen 14:00 Uhr setzte eine 58-Jährige Frau einen Notruf aus der Tiefgarage des Kaufland Lusan ab. Diese wurde durch eine 30-Jährige Frau und ihren 44-Jährigen Lebenspartner tätlich angegriffen. Dabei wurde ihr in das Gesicht geschlagen und an den Haaren gezogen. Der 44-Jährige warf die Geschädigte auf ein Fahrzeug, wobei ihre Brille und Smartwatch beschädigt wurden. Hintergrund der Auseinandersetzung war eine kritische Äußerung der Geschädigte bezüglich der Fahrweise des 44-Jährigen. Durch die Polizei wurden die Täter angetroffen und die Anzeige aufgenommen.

