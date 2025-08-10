PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tätlicher Angriff in Tiefgarage

Gera (ots)

Am 08.08.2025, gegen 14:00 Uhr setzte eine 58-Jährige Frau einen Notruf aus der Tiefgarage des Kaufland Lusan ab. Diese wurde durch eine 30-Jährige Frau und ihren 44-Jährigen Lebenspartner tätlich angegriffen. Dabei wurde ihr in das Gesicht geschlagen und an den Haaren gezogen. Der 44-Jährige warf die Geschädigte auf ein Fahrzeug, wobei ihre Brille und Smartwatch beschädigt wurden. Hintergrund der Auseinandersetzung war eine kritische Äußerung der Geschädigte bezüglich der Fahrweise des 44-Jährigen. Durch die Polizei wurden die Täter angetroffen und die Anzeige aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 10:15

    LPI-G: Cross - Maschine gestoppt

    Altenburg (ots) - Am 08.08.2025 konnten Einsatzkräfte der Polizei im Bereich eines Baumarktes in 04617 Lödla um 18:30 Uhr einen Motorradfahrer stoppen. Dieser war mit einer Cross - Maschine unterwegs für welche keine Anmeldung vorlag. Der 18- jährige Fahrer, welcher selbst noch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie der Abgabenordnung verantworten. ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 10:13

    LPI-G: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

    Altenburg (ots) - Am Sonntag, um 00:40 Uhr bemerkten Beamte der Polizei Altenburg einen Fahrradfahrer in der Schmöllner Straße in 04639 Gößnitz. Bei der Kontrolle wies der Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,97 Promille auf. Eine Blutprobenentnahme wurde realisiert, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 10:12

    LPI-G: Fahren ohne gültige Haftpflichtversicherung

    Altenburg (ots) - Am Freitag um 12:10 Uhr wurde ein 24- jähriger in der Nordstraße in 04610 Meuselwitz aufgrund fehlendem Versicherungskennzeichen am genutzten E-Scooter angehalten. Es stellte sich heraus, dass die notwendige Haftpflichtversicherung nicht abgeschlossen wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gg. das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde untersagt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren