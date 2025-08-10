LPI-G: Fahren ohne gültige Haftpflichtversicherung

Altenburg (ots) - Am 08.08.2025 wurde die Polizei Altenburg über einen Einbruch in eine Garage im Garagenkomplex Münsaer Straße in Altenburg informiert. Während der Prüfung vor Ort wurde festgestellt, dass mindestens zwölf Garagen angegriffen wurden. Der Beuteschaden ist bis dato noch unbekannt, da nicht alle Eigentümer bekannt gemacht werden konnten. Unter Zuhilfenahme der Stadtverwaltung Altenburg wurden die Garagen gesichert. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder ...

