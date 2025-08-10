LPI-G: Fahren ohne gültige Haftpflichtversicherung
Altenburg (ots)
Am Freitag um 12:10 Uhr wurde ein 24- jähriger in der Nordstraße in 04610 Meuselwitz aufgrund fehlendem Versicherungskennzeichen am genutzten E-Scooter angehalten. Es stellte sich heraus, dass die notwendige Haftpflichtversicherung nicht abgeschlossen wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gg. das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde untersagt.
