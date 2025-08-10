Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garageneinbruch

Altenburg (ots)

Am 08.08.2025 wurde die Polizei Altenburg über einen Einbruch in eine Garage im Garagenkomplex Münsaer Straße in Altenburg informiert. Während der Prüfung vor Ort wurde festgestellt, dass mindestens zwölf Garagen angegriffen wurden. Der Beuteschaden ist bis dato noch unbekannt, da nicht alle Eigentümer bekannt gemacht werden konnten. Unter Zuhilfenahme der Stadtverwaltung Altenburg wurden die Garagen gesichert. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder Täter geben können oder etwaig verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum vom 07.08.2025; 20:00 Uhr bis 08.08.2025; 08:00 Uhr machen konnten, werden gebeten die Polizei Altenburg unter der Tel. 034474710 zu kontaktieren (Bezug 205547/2025)

