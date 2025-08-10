PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garageneinbruch

Altenburg (ots)

Am 08.08.2025 wurde die Polizei Altenburg über einen Einbruch in eine Garage im Garagenkomplex Münsaer Straße in Altenburg informiert. Während der Prüfung vor Ort wurde festgestellt, dass mindestens zwölf Garagen angegriffen wurden. Der Beuteschaden ist bis dato noch unbekannt, da nicht alle Eigentümer bekannt gemacht werden konnten. Unter Zuhilfenahme der Stadtverwaltung Altenburg wurden die Garagen gesichert. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder Täter geben können oder etwaig verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum vom 07.08.2025; 20:00 Uhr bis 08.08.2025; 08:00 Uhr machen konnten, werden gebeten die Polizei Altenburg unter der Tel. 034474710 zu kontaktieren (Bezug 205547/2025)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 09:15

    LPI-G: Kein gewöhnlicher Spaziergang

    Greiz (ots) - Greiz. Am Samstag, 09.08.2025, gegen 10:50 Uhr wurde die Greizer Polizei über eine männliche Person in Greiz informiert, die mit einem Messer in der Hand die August-Bebel-Straße entlanglaufen soll. Kurz nach Alarmierung konnten die Beamten den beschriebenen Mann feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei wurde ein verbotenes Einhandmesser mit einer Klingenlänge von ca. 8 cm aufgefunden und ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 09:12

    LPI-G: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

    Greiz (ots) - Berga-Wünschendorf. Am Freitag, 08.08.2025, gegen 09:35 Uhr kam es auf der B175 zwischen den Ortslagen Clodra und Zickra zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Autofahrer. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 50-jährige Motorradfahrer entlang der B175 aus Richtung Clodra. Im weiteren Verlauf beabsichtigte der 72 Jahre alte Autofahrer am Abzweig Dittersdorf auf die B175 aufzufahren ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 12:02

    LPI-G: Autofahrer Aufgepasst - Die Schule geht wieder los

    Gera (ots) - Gera,Greiz,Altenburg. Alle Jahre wieder - Das Schuljahr 2025/2026 steht bevor. Eine Vielzahl von Schulanfängern beginnt zum 11.08.2025 im Bereich der Landespolizeiinspektion Gera einen neuen Lebensabschnitt. Um allen Schulkindern einen sicheren Schulweg zu gestalten, führt die Landespolizeiinspektion Gera in dieser Zeit erneut verstärkt öffentlichkeitswirksame Kontrollen mit Geschwindigkeitsüberwachungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren