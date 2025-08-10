PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Am Freitag, 08.08.2025, gegen 09:35 Uhr kam es auf der B175 zwischen den Ortslagen Clodra und Zickra zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Autofahrer. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 50-jährige Motorradfahrer entlang der B175 aus Richtung Clodra. Im weiteren Verlauf beabsichtigte der 72 Jahre alte Autofahrer am Abzweig Dittersdorf auf die B175 aufzufahren und übersah hierbei den Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall verletzt und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.<LH>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Das könnte Sie auch interessieren