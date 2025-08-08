Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Jugendlicher randaliert betrunken auf Spielplatzbaustelle

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Donnerstagabend (07.08.2025) gegen 22 Uhr wurde die Polizei durch einen aufmerksamen Bürger zum aktuell im Bau befindlichen Spielplatz in die Brauereistraße gerufen, da von dort vandalismusverdächtige Geräusche hertönen würden. Die anrückenden Beamten stellten einen 16-Jährigen fest, der tatsächlich auf der Spielplatzbaustelle randalierte und dabei Absperrbarken beschädigt hatte. Ein Atemalkoholtest wies dem Jugendlichen 1,21 Promille Alkohol aus. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag beziffern. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet und der 16-Jährige an Familienangehörige übergeben. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell