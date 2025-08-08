PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Jugendlicher randaliert betrunken auf Spielplatzbaustelle

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Donnerstagabend (07.08.2025) gegen 22 Uhr wurde die Polizei durch einen aufmerksamen Bürger zum aktuell im Bau befindlichen Spielplatz in die Brauereistraße gerufen, da von dort vandalismusverdächtige Geräusche hertönen würden. Die anrückenden Beamten stellten einen 16-Jährigen fest, der tatsächlich auf der Spielplatzbaustelle randalierte und dabei Absperrbarken beschädigt hatte. Ein Atemalkoholtest wies dem Jugendlichen 1,21 Promille Alkohol aus. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag beziffern. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet und der 16-Jährige an Familienangehörige übergeben. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  08.08.2025 – 11:11

    LPI-G: Unachtsamkeit führt zu Diebstahl aus PKW

    Altenburg (ots) - Schmölln. Ein 45-Jähriger stellte am 07.08.2025 sein Auto gegen 13:30 Uhr in der Bergstraße ab und ging seinen Erledigungen nach, vergaß aber den PKW zu verschließen. Als er um 15 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er seinen darin abgestellten Rucksack geöffnet fest und musste danach erkennen, dass Unbekannte während seiner Abwesenheit daraus 25 Euro Bargeld und seine EC-Karte entwendet ...

    mehr
  08.08.2025 – 11:08

    LPI-G: Personenkontrolle mit unerwartetem Ausgang

    Gera (ots) - Gera. Im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit auf dem zentralen Umsteigeplatz in der Heinrichstraße erkannten Polizeibeamte am 07.08.2025 gegen 23:20 Uhr eine 15-jährige Zeulenrodaerin, die als Dauerausreißerin bekannt ist. Eine Rücksprache mit der Erziehungsberechtigten ergab, dass die 15-Jährige erlaubt in Gera unterwegs ist. Die Beamten glaubten ihre Maßnahme bereits beendet und setzten ihre ...

    mehr
  07.08.2025 – 14:28

    LPI-G: Vermisster 13-Jähriger wohlbehalten zurück

    Greiz (ots) - Hohenleuben - Der seit dem 01.08.2025 vermisste 13-jährige Junge Dustin Hofmann konnte am heutigen Tag nach Bürgerhinweisen von Einsatzkräften der Polizei wohlbehalten aufgegriffen werden. Er wurde anschließend in die Obhut seiner Kinderbetreuungseinrichtug übergeben. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die zahlreichen Hinweise. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
