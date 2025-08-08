PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unachtsamkeit führt zu Diebstahl aus PKW

Altenburg (ots)

Schmölln. Ein 45-Jähriger stellte am 07.08.2025 sein Auto gegen 13:30 Uhr in der Bergstraße ab und ging seinen Erledigungen nach, vergaß aber den PKW zu verschließen. Als er um 15 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er seinen darin abgestellten Rucksack geöffnet fest und musste danach erkennen, dass Unbekannte während seiner Abwesenheit daraus 25 Euro Bargeld und seine EC-Karte entwendet hatten. Er rief die Polizei hinzu, die den Diebstahl aufnahmen. Hinweise auf den oder die Täter liegen allerdings nicht vor. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 11:08

    LPI-G: Personenkontrolle mit unerwartetem Ausgang

    Gera (ots) - Gera. Im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit auf dem zentralen Umsteigeplatz in der Heinrichstraße erkannten Polizeibeamte am 07.08.2025 gegen 23:20 Uhr eine 15-jährige Zeulenrodaerin, die als Dauerausreißerin bekannt ist. Eine Rücksprache mit der Erziehungsberechtigten ergab, dass die 15-Jährige erlaubt in Gera unterwegs ist. Die Beamten glaubten ihre Maßnahme bereits beendet und setzten ihre ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 14:28

    LPI-G: Vermisster 13-Jähriger wohlbehalten zurück

    Greiz (ots) - Hohenleuben - Der seit dem 01.08.2025 vermisste 13-jährige Junge Dustin Hofmann konnte am heutigen Tag nach Bürgerhinweisen von Einsatzkräften der Polizei wohlbehalten aufgegriffen werden. Er wurde anschließend in die Obhut seiner Kinderbetreuungseinrichtug übergeben. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die zahlreichen Hinweise. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 07:57

    LPI-G: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

    Gera (ots) - Gera. Am 06.08.2025 kam es gegen 18:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Wiesestraße Kreuzung Keplerstraße. Hierbei nefuhr ein 76-jähriger Pkw-Fahrer die Wiesestraße aus Richtung Lusan kommend stadteinwärts. Hierbei übersieht er eine rote Lichtzeichenanlage und es kommt zur Kollission mit einem 57-jährigen Pkw-Fahrer, welcher die Keplerstraße in Richtung Vogtlandstraße befuhr. Beide Personen werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren