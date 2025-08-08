Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unachtsamkeit führt zu Diebstahl aus PKW

Altenburg (ots)

Schmölln. Ein 45-Jähriger stellte am 07.08.2025 sein Auto gegen 13:30 Uhr in der Bergstraße ab und ging seinen Erledigungen nach, vergaß aber den PKW zu verschließen. Als er um 15 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er seinen darin abgestellten Rucksack geöffnet fest und musste danach erkennen, dass Unbekannte während seiner Abwesenheit daraus 25 Euro Bargeld und seine EC-Karte entwendet hatten. Er rief die Polizei hinzu, die den Diebstahl aufnahmen. Hinweise auf den oder die Täter liegen allerdings nicht vor. (DL)

