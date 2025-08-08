PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Personenkontrolle mit unerwartetem Ausgang

Gera (ots)

Gera. Im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit auf dem zentralen Umsteigeplatz in der Heinrichstraße erkannten Polizeibeamte am 07.08.2025 gegen 23:20 Uhr eine 15-jährige Zeulenrodaerin, die als Dauerausreißerin bekannt ist. Eine Rücksprache mit der Erziehungsberechtigten ergab, dass die 15-Jährige erlaubt in Gera unterwegs ist. Die Beamten glaubten ihre Maßnahme bereits beendet und setzten ihre Streifentätigkeit fort, als die 15-Jährige und einer ihrer Begleiter (20) den Polizisten verfassungswidrige Parolen nachriefen. Als die Polizisten zu der Gruppe zurückkehrten, äußerte die 15-Jährige zudem Suizidabsichten und versuchte die Einsatzkräfte zu treten. Sie wurde in Gewahrsam genommen und einer kinder- und jugendmedizinischen Facheinrichtung übergeben. Außerdem wird sie sich wegen Verwendung von Kennzeichen Verfassungswidriger Organisationen und versuchten tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten müssen. Auch den 20-Jährigen Begleiter erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen §86a des Strafgesetzbuchs. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 14:28

    LPI-G: Vermisster 13-Jähriger wohlbehalten zurück

    Greiz (ots) - Hohenleuben - Der seit dem 01.08.2025 vermisste 13-jährige Junge Dustin Hofmann konnte am heutigen Tag nach Bürgerhinweisen von Einsatzkräften der Polizei wohlbehalten aufgegriffen werden. Er wurde anschließend in die Obhut seiner Kinderbetreuungseinrichtug übergeben. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die zahlreichen Hinweise. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 07:57

    LPI-G: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

    Gera (ots) - Gera. Am 06.08.2025 kam es gegen 18:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Wiesestraße Kreuzung Keplerstraße. Hierbei nefuhr ein 76-jähriger Pkw-Fahrer die Wiesestraße aus Richtung Lusan kommend stadteinwärts. Hierbei übersieht er eine rote Lichtzeichenanlage und es kommt zur Kollission mit einem 57-jährigen Pkw-Fahrer, welcher die Keplerstraße in Richtung Vogtlandstraße befuhr. Beide Personen werden ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 07:57

    LPI-G: Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Gera (ots) - Gera. Am 07.08.2025 gegen 01:39 Uhr wird ein 34-jähriger Pkw-Fahrer in der Theaterstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dessen wird bekannt, dass der Fahrzeugführer keine entsprechende, in Deutschland gültige Fahrerlaubnis vorzeigen kann. Die Weiterfahrt wird untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (SR) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren