Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Personenkontrolle mit unerwartetem Ausgang

Gera (ots)

Gera. Im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit auf dem zentralen Umsteigeplatz in der Heinrichstraße erkannten Polizeibeamte am 07.08.2025 gegen 23:20 Uhr eine 15-jährige Zeulenrodaerin, die als Dauerausreißerin bekannt ist. Eine Rücksprache mit der Erziehungsberechtigten ergab, dass die 15-Jährige erlaubt in Gera unterwegs ist. Die Beamten glaubten ihre Maßnahme bereits beendet und setzten ihre Streifentätigkeit fort, als die 15-Jährige und einer ihrer Begleiter (20) den Polizisten verfassungswidrige Parolen nachriefen. Als die Polizisten zu der Gruppe zurückkehrten, äußerte die 15-Jährige zudem Suizidabsichten und versuchte die Einsatzkräfte zu treten. Sie wurde in Gewahrsam genommen und einer kinder- und jugendmedizinischen Facheinrichtung übergeben. Außerdem wird sie sich wegen Verwendung von Kennzeichen Verfassungswidriger Organisationen und versuchten tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten müssen. Auch den 20-Jährigen Begleiter erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen §86a des Strafgesetzbuchs. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell