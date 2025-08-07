Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Gera (ots)

Gera. Am 06.08.2025 kam es gegen 18:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Wiesestraße Kreuzung Keplerstraße. Hierbei nefuhr ein 76-jähriger Pkw-Fahrer die Wiesestraße aus Richtung Lusan kommend stadteinwärts. Hierbei übersieht er eine rote Lichtzeichenanlage und es kommt zur Kollission mit einem 57-jährigen Pkw-Fahrer, welcher die Keplerstraße in Richtung Vogtlandstraße befuhr. Beide Personen werden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Straße war für circa eine Stunde voll gesperrt. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell