LPI-G: Betrunkener Rollstuhlfahrer

Altenburg (ots) - Altenburg. Am 06.08.2025 kam es gegen 12:45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 39-Jährigen und einer 48-jährigen Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes auf dem Markt in Altenburg. Hierbei schrie die 39-Jährige im Geschäft umher und bespuckte anschließend die Mitarbeiterin. Diese kontaktierte die Polizei. Im Rahmen des Einsatzes erhielt die 39-Jährige Hausverbot und ein Platzverweis für ...

