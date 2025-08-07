PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkener Rollstuhlfahrer

Greiz (ots)

Greiz. Am 06.08.2025 gegen 21:20 Uhr stellten Beamte der Polizeiinspektion Greiz einen 41-jährigen Krankenfahrstuhlfahrer in der Gerhard-Hauptmann-Straße in Greiz fest, welcher einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille hatte. Da der Mann im Straßenverkehr fuhr, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 07:56

    LPI-G: Moped entzieht sich Verkehrskontrolle

    Altenburg (ots) - Nobitz. Am 06.08.2025 gegen 15:00 Uhr versuchte ein 17-jähriger Mopedfahrer sich einer Verkehrskontrolle in der Straße Am Leinawald zu entziehen, indem er mit maximal Geschwindigkeit vor den Polizeibeamten wegfuhr. Hierbei missachtete er eine rote Lichtzeichenanlage. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der 17-Jährige jedoch im Nahbereich aufgegriffen werden, nachdem er sein Moped parkend ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 07:55

    LPI-G: Einbruch in Scheune

    Altenburg (ots) - Rositz. Im Zeitraum vom 04.08.2025, 21:00 Uhr bis 05.08.2025, 12:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise gewaltsam in eine Scheune in der Straße Germania in Rositz ein. Anschließend entwendeten die Täter Werkzeug und diverse Mopedbauteile eines 40-Jährigen. Der Beuteschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt. Anschließend verließen Die Täter unerkannt die Scheune. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 07:55

    LPI-G: Auseinandersetzung im Drogeriemarkt

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 06.08.2025 kam es gegen 12:45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 39-Jährigen und einer 48-jährigen Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes auf dem Markt in Altenburg. Hierbei schrie die 39-Jährige im Geschäft umher und bespuckte anschließend die Mitarbeiterin. Diese kontaktierte die Polizei. Im Rahmen des Einsatzes erhielt die 39-Jährige Hausverbot und ein Platzverweis für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren