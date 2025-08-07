LPI-G: Betrunkener Rollstuhlfahrer
Greiz (ots)
Greiz. Am 06.08.2025 gegen 21:20 Uhr stellten Beamte der Polizeiinspektion Greiz einen 41-jährigen Krankenfahrstuhlfahrer in der Gerhard-Hauptmann-Straße in Greiz fest, welcher einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille hatte. Da der Mann im Straßenverkehr fuhr, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (BF)
