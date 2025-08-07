Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Scheune

Altenburg (ots)

Rositz. Im Zeitraum vom 04.08.2025, 21:00 Uhr bis 05.08.2025, 12:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise gewaltsam in eine Scheune in der Straße Germania in Rositz ein. Anschließend entwendeten die Täter Werkzeug und diverse Mopedbauteile eines 40-Jährigen. Der Beuteschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt. Anschließend verließen Die Täter unerkannt die Scheune. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. Derzeit liegen keine Hinweise auf mögliche Tatverdächtige vor. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0202832/2025) (SR)

