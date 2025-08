Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beschädigtes Fahrzeug

Gera (ots)

Gera. In der Nacht von Montag (04.08.2025) auf Dienstag (05.08.2025) machten sich unbekannte Täter an einem Fahrzeug eines 76-Jährigen zu schaffen. Mit einem unbekannten Flexwerkzeug entfernten sie Motorenteile von dem in einem Parkhaus in der Gagarinstraße abgestellten Pkw. Der Sach- und Entwendungsschaden liegt im hohen dreistelligen Bereich. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Gera hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0201937/2025) (DL)

