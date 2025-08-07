LPI-G: Auseinandersetzung im Drogeriemarkt
Altenburg (ots)
Altenburg. Am 06.08.2025 kam es gegen 12:45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 39-Jährigen und einer 48-jährigen Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes auf dem Markt in Altenburg. Hierbei schrie die 39-Jährige im Geschäft umher und bespuckte anschließend die Mitarbeiterin. Diese kontaktierte die Polizei. Im Rahmen des Einsatzes erhielt die 39-Jährige Hausverbot und ein Platzverweis für den Drogeriemarkt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen die 39-Jährige eingeleitet. (SR)
