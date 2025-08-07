LPI-G: Auseinandersetzung im Drogeriemarkt

Gera (ots) - Gera. In der Nacht von Montag (04.08.2025) auf Dienstag (05.08.2025) machten sich unbekannte Täter an einem Fahrzeug eines 76-Jährigen zu schaffen. Mit einem unbekannten Flexwerkzeug entfernten sie Motorenteile von dem in einem Parkhaus in der Gagarinstraße abgestellten Pkw. Der Sach- und Entwendungsschaden liegt im hohen dreistelligen Bereich. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Gera hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die ...

