Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung im Drogeriemarkt

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 06.08.2025 kam es gegen 12:45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 39-Jährigen und einer 48-jährigen Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes auf dem Markt in Altenburg. Hierbei schrie die 39-Jährige im Geschäft umher und bespuckte anschließend die Mitarbeiterin. Diese kontaktierte die Polizei. Im Rahmen des Einsatzes erhielt die 39-Jährige Hausverbot und ein Platzverweis für den Drogeriemarkt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen die 39-Jährige eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

  • 06.08.2025 – 09:58

    LPI-G: Beschädigtes Fahrzeug

    Gera (ots) - Gera. In der Nacht von Montag (04.08.2025) auf Dienstag (05.08.2025) machten sich unbekannte Täter an einem Fahrzeug eines 76-Jährigen zu schaffen. Mit einem unbekannten Flexwerkzeug entfernten sie Motorenteile von dem in einem Parkhaus in der Gagarinstraße abgestellten Pkw. Der Sach- und Entwendungsschaden liegt im hohen dreistelligen Bereich. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Gera hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 09:58

    LPI-G: Mehrere Schockanrufen - leerer Akku bewahrt Senior vor großem Vermögensschaden

    Gera (ots) - Schmölln OT Sommeritz. Ein 83-Jähriger erhielt am Dienstag, den 05.08.2025 gegen 15 Uhr einen Anruf mit unterdrückter Rufnummer. Am Telefon stellte sich ein vorgeblicher Beamter der Verkehrspolizei vor und erklärte, dass der Sohn des Geschädigten einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei welchem ein Kind lebensgefährlich verletzt wurde. Der ...

    mehr
