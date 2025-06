Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Balzheim - Fahrzeug geht in Flammen auf - Völlig ausgebrannt ist am Mittwochabend in Unterbalzheim ein Auto.

Ulm (ots)

Gegen 18:30 Uhr fuhr ein 67-Jähriger mit seinem Daimler-Benz von Dietenheim kommend auf der L260 in Richtung Unterbalzheim. Hier kam es zu einem lauten Knall. In der Folge kam es zu einer Rauchentwicklung. Der Mann hielt daraufhin in Unterbalzheim auf dem Parkplatz vor einer Gaststätte an und verließ glücklicherweise sofort das Fahrzeug. Dieses stand kurze Zeit später in Vollbrand. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Daimler-Benz. Der 67-Jährige ließ ihn abschleppen. Die Brandursache ist bislang noch nicht bekannt. Bei den Löscharbeiten bis zum Eintreffen der Feuerwehr verletzte sich ein hilfsbereiter Passant leicht. Eine Einlieferung in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

