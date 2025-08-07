Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Moped entzieht sich Verkehrskontrolle

Altenburg (ots)

Nobitz. Am 06.08.2025 gegen 15:00 Uhr versuchte ein 17-jähriger Mopedfahrer sich einer Verkehrskontrolle in der Straße Am Leinawald zu entziehen, indem er mit maximal Geschwindigkeit vor den Polizeibeamten wegfuhr. Hierbei missachtete er eine rote Lichtzeichenanlage. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der 17-Jährige jedoch im Nahbereich aufgegriffen werden, nachdem er sein Moped parkend abgestellt hatte. Im Rahmen der Fahrzeugkontrolle wurde festgestellt, dass an dem Moped leistungssteigernde Bauten durchgeführt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den 17-Jährigen eingeleitet. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell