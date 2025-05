Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Tür eingeschlagen

47-Jähriger vorläufig festgenommen

Lorsch (ots)

Am Samstagmorgen (24.5.) schlug ein 47 Jahre alter Mann, aus bislang ungeklärten Gründen, mehrfach gegen die Tür einer Spielhalle, sodass diese beschädigt wurde. Er war einer Polizeistreife gegen 4.40 Uhr in der Lindenstraße gemeldet worden, wo sie ihn kurz darauf vorläufig festnahmen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten kam der Mann ins Polizeigewahrsam und wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

