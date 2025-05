Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Nur vereinzelte Beanstandungen bei Verkehrskontrollen

Pfungstadt (ots)

Bei Verkehrskontrollen in Pfungstadt mussten Polizeistreifen nur vereinzelte Mängel beanstanden. Die Einsätze am Samstag- (24.5.) und Montagmorgen waren Teil der landesweiten Schwerpunktaktion "Schwächere Verkehrsteilnehmer". Zwischen 8 Uhr und 9.45 Uhr am Samstag kontrollierten die Einsatzkräfte im Stadtgebiet insgesamt 11 Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer. Bei 10 Überprüfungen wurden keine Beanstandungen festgestellt. Für einen Darmstädter und seine Begleiterin war die Fahrt auf einem E-Tandem wegen fehlender Softwarerestriktion des Fahrradcomputers nach der Kontrolle jedoch unfreiwillig zu Ende. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr am Montagmorgen (26.5.) führte eine Streife eine Verkehrskontrolle in der Christian-Stock-Straße im Bereich einer dortigen Schule durch. Von insgesamt 21 gemessenen Fahrzeugen war lediglich ein Verkehrsteilnehmer mit 40 km/h auf dem Tacho bei erlaubten 30 km/h zu schnell unterwegs und wurde verwarnt. Ein Fahrer war nicht angeschnallt, die acht Kinder in den angehaltenen Autos waren hingegen alle vorschriftsmäßig gesichert.

